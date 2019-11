Merkel ringrazia Cdu per i suoi 14 anni

BERLINO, 22 NOV - "Questo per me è un giorno speciale perchè il 22 novembre del 2005 sono stata eletta come cancelliera della repubblica Federale tedesca al Bundestag": lo ha detto Angela Merkel dal palco del congresso della Cdu a Lipsia, ricordando l'anniversario della sua prima elezione alla guida del governo tedesco esattamente 14 anni fa. La cancelliera ha poi ringraziato il suo partito, la Cdu, di averla sostenuta e di continuare a sostenerla come cancelliera da 14 anni. Questi anni sono "motivo di umiltà e gratitudine", ha detto Merkel.