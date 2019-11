Papa al santuario martire thailandese

BANGKOK, 22 NOV - Papa Francesco ha lasciato questa mattina la Nunziatura Apostolica a Bangkok per raggiungere il Santuario del Beato Nicolas Bunkerd Kitbamrung, il primo martire della Thailandia, nel Villaggio cattolico di Wat Roman a Tha Kham. In questa area si svolgeranno i primi due incontri dell'ultima giornata di Papa Francesco in Thailandia: quello con i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i seminaristi e i catechisti, e successivamente quello con i vescovi.