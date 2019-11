Russia, Duma approva stretta sui media

MOSCA, 21 NOV - La Duma ha approvato in terza e ultima lettura dei controversi emendamenti alla legge sui media per permettere alle autorità russe di bollare come "agenti stranieri" anche gli individui, compresi i blogger e i giornalisti. Amnesty International e Reporter senza frontiere hanno definito il progetto "un ulteriore passo verso la limitazione dei media liberi e indipendenti". Hanno votato a favore 311 deputati, quattro si sono astenuti. Il provvedimento deve essere ancora approvato dal Senato e firmato da Putin.