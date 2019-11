Tusk eletto presidente del Ppe

ZAGABRIA, 20 NOV - L'ex presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, è stato eletto presidente del partito Popolare europeo riunito a congresso a Zagabria. Domani si terrà l'elezione dei 10 vicepresidenti. Tusk, unico candidato alla presidenza, ha ottenuto 491 sì, su un totale di 540 votanti, dunque il 93% dei voti. I voti contrari sono stati 37, 12 i voti in bianco. "In nessuna circostanza possiamo dare" la gestione "della sicurezza e dell'ordine ai populisti politici, ai manipolatori e agli autocrati, che portano le persone a credere che la libertà non possa conciliarsi con la sicurezza", ha detto Tusk, dicendosi "profondamente convinto che solo coloro che vogliono e sono in grado di dare alle persone un senso di sicurezza e protezione, preservando le loro libertà e diritti, abbiano il mandato di candidarsi per il potere".