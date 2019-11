Hong Kong: Cina convoca diplomatico Usa

PECHINO, 20 NOV - Il ministero degli Esteri cinese convoca l'incaricato d'Affari Usa William Klein dopo il voto del Senato americano sull'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, minacciando contromisure se la legge sarà operativa. Il vice ministro degli Esteri Ma Zhaoxu ha espresso "ferma protesta", si legge in una nota. "Invitiamo con forza gli Usa a seguire misure effettive per evitare che il provvedimento diventi legge" e per fermare le interferenze in affari interni cinesi. Altrimenti, la Cina "adotterà forti contromisure e gli Usa si faranno carico di tutte le conseguenze".