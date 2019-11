Gb: 7 mln spettatori per Johnson-Corbyn

LONDRA, 20 NOV - E' stato visto da quasi 7 milioni di spettatori, 6,7 per l'esattezza, il primo faccia a faccia televisivo di ieri fra il premier conservatore Boris Johnson e il leader laburista Jeremy Corbyn in vista delle elezioni britanniche del 12 dicembre. Lo rende noto l'Itv, che ha ospitato questo duello di esordio. Le successive interviste parallele ai leader dei partiti minori hanno invece raccolto un'audience media attorno alle 2 milioni di persone. Confermate intanto le indicazioni di un sostanziale pareggio fra Johnson e Corbyn, che peraltro di fatto sembra favorire il primo a dar credito ai sondaggi che lo danno in partenza in netto vantaggio sul rivale. Per il poco che valgono le rilevazioni a caldo sull'andamento di un dibattito, quella realizzata dall'istituto demoscopico YouGov attribuiva ieri sera un 51% di preferenze alla performance del primo ministro Tory e un 49% a quella del numero uno del Labour: ossia, appunto, parità, dato il margine di errore statistico.