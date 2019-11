25 in frigo su traghetto da Olanda a Gb

ROMA, 19 NOV - La polizia olandese ha fatto sapere che almeno 25 persone sono state trovate - stipate in un container-frigo - a bordo di un traghetto-cargo diretto nel Regno Unito. Lo riferiscono i media britannici ed olandesi che sottolineano che al momento non si hanno dettagli delle condizioni in cui versano i 25, nè si conosce la loro nazionalità. Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che il ritrovamento è stato effettuato dall'equipaggio poco dopo la partenza dell'imbarcazione.