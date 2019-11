Merkel, investire su Africa è sul futuro

BERLINO, 19 NOV - "Gli investimenti per l'Africa sono investimenti per il futuro". Angela Merkel ospita oggi a Berlino il "Compact with Africa", nella cornice del G20, evento a cui parteciperà anche il premier italiano Giuseppe Conte. Parlando alla tv Ard, la cancelliera spiega che nel rapporto col continente africano c'è la possibilità di una situazione "win-win". "Si tratta di un continente dove ci sono più chance che rischi, ma resta molto da fare". L'obiettivo del compact è "portare più investimenti in Africa", ha aggiunto Merkel, "mentre i paesi africani devono vincolarsi, in cambio, a gestire le condizioni politiche di contesto in modo più trasparente". Ai compact partecipano 12 paesi africani.