Hong Kong: Lam, prima lo stop a violenze

PECHINO, 19 NOV - Il governo di Hong Kong vuole rispettare il programma sulle elezioni locali per il rinnovo dei consigli distrettuali tenendole il 24 novembre, ma in un contesto di sicurezza: è quanto ha detto la governatrice Carrie Lam nella sua conferenza stampa settimanale. Le elezioni dipendono dalla "fine delle violenze, in modo che la gente possa esercitare il voto e il personale dei seggi possa raggiungere le postazioni di voto", ha osservato la Lam.