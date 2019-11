Epstein: si fa avanti una vittima Usa

ROMA, 19 NOV - Una donna americana che accusa Jeffrey Epstein di "prolungata violenza sessuale" ha fatto appello al principe Andrea, reduce da una controversa intervista alla Bbc, a farsi avanti e a testimoniare sul conto del finanziere newyorkese morto in carcere. La donna, apparsa in pubblico sotto lo pseudonimo di 'Jane Doe 15' con a fianco la sua legale, Gloria Allred, è una delle varie donne che accusano Epstein di abusi sessuali. "Il principe Andrea e chiunque altro fosse vicino ad Epstein, dovrebbero farsi avanti e deporre sotto giuramento su quello che sanno", ha detto la donna, citata dai media. L'avvocato Allred ha aggiunto che il terzogenito della regina Elisabetta dovrebbe "incontrarsi volontariamente con l'Fbi e con i pm che stanno indagando questo caso a New York e testimoniare sotto giuramento".