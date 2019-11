Usa, colonie Israele non contro legge

WASHINGTON, 18 MAR - Gli Usa non considerano più contrarie al diritto internazionale le colonie israeliane in Cisgiordania: lo ha detto il segretario di stato Mike Pompeo in una conferenza stampa. "Dopo aver esaminato attentamente tutti gli argomenti di questo dibattito giuridico, abbiamo concluso che l'insediamento delle colonie di civili in Cisgiordania non è contrario al diritto internazionale", ha spiegato, rinnegando un'opinione legale del dipartimento di stato che risale al 1978. La dichiarazione Usa riflette "una verità storica: che il popolo ebraico non è colonialista straniero in Giudea e Samaria (Cisgiordania,ndr)". Ha subito dichiarato l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu dopo le affermazioni del segretario di stato Usa Mike Pompeo. "Infatti, ha continuato l'ufficio del premier, noi ci chiamiamo ebrei perchè siamo il popolo della Giudea".