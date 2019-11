Spari da Walmart in Oklahoma, tre morti

WASHINGTON, 18 NOV - Almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco esplosi in un grande magazzino Walmart a Duncan, in Oklahoma. Non si conosce ancora il movente della sparatoria, ma secondo le prime ricostruzioni il killer avrebbe ucciso due persone e sarebbe a sua volta morto ucciso: le vittime sono due uomini, tra cui il killer, e una donna. I corpi sono stati ritrovati vicino ad un auto nel parcheggio del grande magazzino. Le autorità hanno dichiarato il cessato allarme e le scuole dell'area sono state riaperte. Duncan è una cittadina di 25 mila abitanti a sud di Oklahoma City. Non è la prima volta in tempi recenti che la catena Walmart è teatro di una sparatoria: il 3 agosto a El Paso, in Texas, durante un attacco morirono 22 persone.