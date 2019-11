Iran: governo, 'sta tornando la calma'

ISTANBUL, 18 NOV - La situazione in Iran è "più calma" dopo le proteste del fine settimana contro il caro benzina. Lo ha sostenuto il portavoce del governo della Repubblica islamica, Ali Rabiei. Ci sono ancora "disordini marginali e tra domani e dopodomani non avremo più nessun problema", ha aggiunto in una conferenza stampa a Teheran.