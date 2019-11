Nato: Berlino aumenta spese difesa

BERLINO, 18 NOV - La Germania è pronta ad aumentare le risorse destinate alla difesa e alla sicurezza, e la decisione, trapelata da Bruxelles, è stata confermata a Berlino dal portavoce del ministero della Difesa in conferenza stampa. Nel 2020 il governo sarà pronto a investire in Difesa 50,3 miliardi, arrivando a una quota dell' 1,42% del Pil, ha affermato. Nel 2019 le spese destinate a questa voce ammontano a 47 miliardi (1,36%). Donald Trump fa da tempo molta pressione sulla Germania e sugli altri Stati dell'Alleanza, perché investano il 2% in Difesa.