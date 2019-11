Bolivia: Morales, 'vorrei tornare'

ROMA, 18 NOV - A Evo Morales manca la Bolivia e il contatto con il suo popolo e il leader auto-esiliatosi in Messico intervistato da al Jazeera chiede di poter tornare in patria almeno per "finire il suo mandato" presidenziale, ribadendo di non avere intenzione di candidarsi per nuove elezioni. "Non posso vivere fuori dal mio Paese. Sono abituato a stare con la gente come sindacalista e come presidente, a fare il mio lavoro", ha dichiarato Morales, che ha accusato i suoi oppositori di aver cospirato contro di lui, facendo vincere, alla fine "la menzogna". "Mi manca tanto (la Bolivia). Sto cercando un espediente legale per tornare ed essere di nuovo a fianco del popolo, che sta resistendo contro la dittatura, contro il golpe", ha aggiunto l'ex presidente, al quale il Messico ha garantito asilo politico.