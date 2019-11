Serbia: 'Vucic ha problemi cardiaci'

BELGRADO, 17 NOV - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, soffre di lievi problemi cardiaci cronici, che però venerdì scorso si sono aggravati, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale. Lo ha rivelato oggi il ministro della sanità, Zlatibor Lonca. Citato dai media, il ministro ha affermato che le condizioni di Vucic erano molto serie e che i medici dell'Accademia medica militare (Vma), una delle migliori strutture sanitarie del Paese, dove Vucic è stato condotto venerdì, hanno subito messo in atto le cure necessarie, salvandogli praticamente la vita. Il presidente, ha detto Loncar, ha reagito bene alle terapie. I medici tuttavia hanno consigliato a Vucic di ridurre per un periodo il suo carico di lavoro, per potersi riprendersi al meglio. Lo stesso Vucic, con un messaggio diffuso ieri sui social, aveva annunciato che domani intende tornare regolarmente al lavoro.