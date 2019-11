E modella Usa, 'copro segreti di Boris'

LONDRA, 17 NOV - Ho coperto "i tuoi segreti", sono sempre stata "tua amica", ma tu "mi hai spezzato il cuore" mettendomi da parte come "un gremlin". Hanno il sapore del risentimento, se non dell'avvertimento, le parole rivolte a Boris Johnson da Jennifer Arcuri, ex modella e businesswoman americana al centro da un paio di mesi di sospetti sui rapporti intrattenuti in passato con l'attuale primo ministro conservatore britannico quando Johnson era sindaco di Londra. Intervistata da Itv, Arcuri non conferma d'aver avuto una relazione con Boris, né di aver goduto di favoritismi per la sua piccola azienda di hi-tech nel periodo del soggiorno londinese. Ma lancia un messaggio: "Io sono sempre stata leale, fedele e d'aiuto, ho custodito i tuoi segreti e ti sono stata amica", dice rivolgendosi indirettamente all'attuale premier. "E non capisco perché tu ora mi abbia bloccata, m'ignori come se fossi stata la ragazza di una notte. Non lo sono stata e lo sai, ma tu mi hai spezzato il cuore mettendomi da parte come un gremlin".