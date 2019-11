Bolivia: ultimatum dei cocaleros a Anez

LA PAZ, 17 NOV - I 'cocaleros' (coltivatori di coca) boliviani del Chapare hanno deciso di concedere alla presidente ad interim Jeanine Anez "48 ore di tempo" per rinunciare al suo incarico. Se non lo farà, avvieranno un blocco a tempo indeterminato di tutte le vie di comunicazione stradali fino a raggiungere l'obiettivo fissato. Sostenitori del presidente dimissionario Evo Morale esule in Messico i 'cocaleros', riferisce il quotidiano El Deber, hanno tenuto la notte scorsa un 'cabildo' (assemblea popolare) a Sacaba, vicino a Cochabamba, nello stesso luogo dove era in corso la cerimonia funebre di cinque militanti uccisi venerdì in scontri con polizia e militari. Oltre all'ultimatum riguardante il capo dello Stato ad interim, i 'cocaleros' hanno chiesto anche un ripiegamento immediato delle forze armate da Sacaba per evitare ulteriori vittime.