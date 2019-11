Trump si sottopone a un check-up medico

BETHESDA (Maryland), 17 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha passato ieri più di due ore al Walter Reed National Medical Center nei pressi di Washington, per quello che la Casa Bianca ha definito un check.up medico parte dei suoi controlli annuali. Un appuntamento che non era però stato indicato nel programma ufficiale delle attività del presidente per il weekend, come invece di solito accade. L'ultima volta che Trump si è sottoposto ad un check-up risale allo scorso febbraio. La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha spiegato che il presidente 73enne si aspetta un 2020 molto impegnativo e ha voluto quindi approfittare di un weekend libero da impegni a Washington per dare il via ad una parte dei suoi controlli di routine. Grisham non ha specificato a quali test si sia sottoposto Trump nè ha spiegato il motivo per cui la visita medica non è stata indicata in anticipo. Sia nel 2018, sia nel 2019 si diede conto in anticipo dei check-up del presidente.