Hong Komg: poliziotto colpito da freccia

HONG KONG, 17 NOV - A Hong Kong la Polizia ha reso noto che un agente è stato colpito ad una gamba da una freccia, durante scontri con i manifestanti fuori dall'università. Intanto le forze dell'ordine hannou tilizzato cannoni ad acqua contro i manifestanti, mentre alcuni agenti hanno lanciato gas lacrimogeni, nel tentativo di disperdere la protesta nei pressi dell'università. L'Ufficio per L'Istruzione ha fatto sapere inoltre che rimarranno chiuse anche domani le scuole ad Hong Kong a causa dei persistenti disordini dovuti alle proteste in corso. Tutte le lezioni, dalla scuola materna fino alla scuola superiore, verranno sospese per motivi di sicurezza: il provvedimento era già stato preso per i giorni scorsi, a partire da giovedì, dopo le critiche per non aver deciso prima la chiusura. Molti studenti si sono uniti alla protesta, in alcuni casi anche giovanissimi, sono stati infatti arrestati anche alcuni ragazzi di appena 12 anni.