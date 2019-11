Usa: sondaggio, Buttigieg primo in Iowa

NEW YORK, 17 NOV - Il sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, allunga il passo in Iowa e stacca gli avversari. Secondo un sondaggio Cnn-Des Moines Register-Mediacom, Buttigieg è primo fra i candidati democratici con il 25% dei consensi, guadagnando 16 punti rispetto alle rilevazioni di settembre. Per il secondo posto è una battaglia a tre fra Elizabeth Warren con il 16% e Joe Biden e Bernie Sanders con il 15%.