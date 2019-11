Louisiana al voto, referendum per Trump

NEW YORK, 16 NOV - Louisiana al voto per scegliere il suo governatore. I seggi sono aperti nello stato per il ballottaggio fra il democratico Bel Edwards, che cerca la rielezione, e lo sfidante repubblicano Eddie Rispone. Un voto che Donald Trump vede come un 'referendum' sull'indagine per un suo possibile impeachment. Trump ha tenuto due comizi negli ultimi dieci giorni in Louisiana, dove si è recato anche il vice presidente Mike Pence.