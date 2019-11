Serbia: Vucic stabile, resta in ospedale

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 NOV - Le condizioni di salute del presidente serbo Aleksandar Vucic, in ospedale da ieri sera per problemi cardiovascolari, sono stabili ma resta ricoverato e sotto osservazione per motivi precauzionali. Lo ha detto alla Tanjug Suzana Vasiljevic, consigliere del presidente per i rapporti con la stampa. Vucic, che ha 49 anni e che è stato eletto presidente nel 2017, si trova nell'ospedale dell'Accademia militare (Vma) di Belgrado, ritenuto la migliore struttura sanitaria del Paese. E' la prima volta che si parla ufficialmente di problemi cardiovascolari per il presidente serbo, che è leader del Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), forza di maggioranza nel governo di Belgrado.