Trump grazia tre criminali di guerra

NEW YORK, 16 NOV - Donald Trump concede la grazia a tre militari americani accusati di aver commesso crimini di guerra, nonostante l'opposizione del Pentagono. Con la decisione il presidente sceglie la stessa linea di Richard Nixon, che scese in campo per aiutare William Calley, uno dei criminali di guerra più noto d'America. Trump ordina la scarcerazione dell'ex luogotenente dell'esercito Clint Lorance, attualmente rinchiuso nel carcere militare di Fort Leavenworth per aver ucciso due civili. Il presidente ha poi ordinato di far cadere le accuse nei confronti del maggiore dei Berretti Verdi Mathew Golsteyn, che in Afghanistan uccise a freddo un uomo appena rilasciato, sembra per vendicarsi di un attentato contro i soldati americani. Trump ha anche capovolto la decisione di togliere i gradi a Edward Gallagher, ex comandante delle Operazioni Speciali dei Navy Seal, scagionato la scorsa estate dall'accusa di omicidio e condannato solo per aver posato in una foto accanto al cadavere di un prigioniero dell'Isis.