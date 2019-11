Netflix cambia mappa discordia sui lager

WASHINGTON, 15 NOV - Netflix accoglie le richieste di Varsavia e cambierà la mappa della discordia che compare in uno dei suoi documentari sui campi di sterminio nazisti. Una mappa dei lager all'interno degli attuali confini della Polonia dà l'impressione che sia questo Paese, e non la Germania nazista, responsabile degli eccidi. "Cambieremo la mappa per evitare ogni equivoco", afferma Netflix. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che aveva sollevato la questione con una lettera all'amministratore delegato di Netflix Reed Hastings, ringrazia su Facebook: "Gli errori non sempre sono fatti in cattiva fede, e vale sempre a pena di parlare in maniera costruttiva per correggerli".