Hong Kong, arrestati 2 studenti tedeschi

PECHINO, 15 NOV - Due studenti tedeschi sono stati arrestati a Hong Kong. Lo ha reso noto la polizia. Secondo i media locali, a entrambi è stata concessa l'assistenza consolare. La polizia ha detto che l'arresto è stato eseguito in una "operazione di dispersione" di un gruppo di manifestanti a Tuen Mun, città dei Nuovi Territori. Gli studenti hanno 22 e 23 anni: al primo sono contestate l'adesione a una manifestazione illegale e l'uso della maschera, al secondo la partecipazione a un evento pubblico non autorizzato. I due sono nell'ex colonia per uno scambio di studi con la Lingnan University.