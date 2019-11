'Politica Usa su Ucraina nel caos'

WASHINGTON, 15 NOV - "La strategia politica Usa sull'Ucraina è stata gettata nel caos": è l'atto di accusa dell'ex ambasciatrice americana a Kiek, Marie Yovanovitch, che sta testimoniando al Congresso americano nell'ambito dell'indagine che potrebbe portare all'impeachment di Donald Trump. Yovanovitch fu silurata nell'aprile scorso perché ritenuta un ostacolo alla linea della Casa Bianca. "E' difficile capire come sia stato possibile che interessi privati all'estero siano stati in grado di danneggiare gli interessi degli Stati Uniti", ha affermato Yovanovitch, ribadendo come contro di lei fu messa in piedi una campagna diffamatoria da parte di Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump.