Harry-Meghan, Natale con la mamma di lei

LONDRA, 14 NOV - I tabloid della destra populista britannica tornano all'attacco di Harry e Meghan. Stavolta a suscitare maretta è la decisione attribuita ai duchi di Sussex di disertare la tradizionale celebrazione del prossimo Natale col resto della famiglia reale a Sandringham, nella residenza di campagna della regina nel Norfolk, per trascorrere la festività con la mamma afroamericana dell'ex attrice, Doria Ragland. Una scelta presa di mira in prima pagina dal Sun e dal Mail, che peraltro con i Sussex hanno il dente avvelenato essendone stati querelati di recente per violazione della privacy. Ma giustificata da un altro tabloid, il Daily Express, secondo il quale la 93enne Elisabetta II non solo non si sarebbe offesa, ma avrebbe dato il suo placet alla coppia a passare il Natale con la consuocera. Intanto i duchi hanno pubblicato stamane una delle rare foto ufficiali del piccolo Archie, per onorare il padre di Harry (e nonno del bambino), l'erede al trono Carlo, che proprio oggi compie 71 anni.