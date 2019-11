Turchia: no a espatrio a moglie 007 Gb

ISTANBUL, 14 NOV - La magistratura turca ha imposto un divieto di espatrio a Emma Winberg, moglie di James Le Mesurier, l'ex 007 britannico tra i fondatori del gruppo di soccorritori Caschi Bianchi siriani trovato morto lunedì vicino alla sua abitazione a Istanbul. La donna è stata interrogata ieri per la seconda volta per circa tre ore dagli. Il provvedimento è stato deciso fino alla chiusura dell'inchiesta. Al momento, Winberg non risulta comunque indagata. I magistrati hanno sentito nelle scorse ore anche la cameriera turca della coppia, che abitava in una sezione indipendente della casa al piano inferiore. Secondo i risultati preliminari dell'autopsia, la morte di Le Mesurier è stata causata da un "trauma legato alla caduta" dal balcone della sua casa al terzo piano e non risultavano segni di violenza sul corpo. La procura della metropoli sul Bosforo prosegue le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto, senza escludere ipotesi. Le piste privilegiate restano quelle del suicidio o di una caduta accidentale.