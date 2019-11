La Qantas sperimenta altro volo nonstop

ROMA, 14 NOV - La Qantas fa il bis. La compagnia aerea australiana ha lanciato oggi il secondo esperimento in meno di un mese per 'collaudare' un altro volo commerciale nonstop da record: dopo New York-Sydney il mese scorso, questa volta la tratta in questione è Londra-Sydney, con un tempo di percorrenza stimato in circa 19 ore. Un Boeing 787-9 Dreamliner denominato 'Longreach' è partito questa mattina alle 6:00 (le 7:00 in Italia) dall'aeroporto londinese di Heathrow con circa 50 persone a bordo (inclusi quattro piloti) e dovrebbe arrivare a Sydney poco prima di mezzogiorno (ora locale) di domani. Durante il volo i passeggeri verranno sottoposti ad una serie di test per monitorare i loro ritmi del sonno, movimenti, consumo di cibo ed uso dei sistemi di intrattenimento. Sono previsti esami per i piloti. I dati raccolti faranno parte delle informazioni che la Qantas utilizzerà per chiedere alle autorità australiane il permesso di introdurre i collegamenti di andata e ritorno Londra-Sydney e New York-Sydney entro il 2022.