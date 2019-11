Impeachment: parte lo show in Congresso

WASHINGTON, 13 NOV - America incollata allo schermo per il calcio di inizio in Congresso della fase pubblica dell'indagine che potrebbe portare all'impeachment di Donald Trump. Il presidente e' accusato di abuso di potere per aver fatto pressioni sull'Ucraina affinche' indagasse sui suoi rivali politici. I primi due testimoni ad essere ascoltati in diretta tv alla Camera, davanti a una vera e propria giungla di telecamere, sono William Taylor, ambasciatore Usa a Kiev, e George Kent, sottosegretario al dipartimento di stato con delega all'Europa. Entrambi a porte chiuse hanno raccontato come Trump cerco' di condizionare gli aiuti militari a Kiev e la visita del neo presidente Voldymyr Zelensky alla Casa Bianca all'avvio da parte della autorita' ucraine di indagini contro i Biden e i democratici.