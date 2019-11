Francia: 4 anni fa la strage al Bataclan

PARIGI, 13 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, invita i connazionali a "restare uniti per non lasciare mai vincere" il terrorismo, a quattro anni dagli attentati jihadisti del 13 novembre 2015 che causarono 130 morti e 350 feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi. "Ricordiamoci della promessa che ci eravamo fatti: retare uniti per non lasciare mai vincere coloro che avevano perpetrato tutto ciò. Ricordiamoci del 13 novembre e delle sue vittime", ha scritto il presidente in un tweet, mentre sono cominciate le commemorazioni nei luoghi della strage, in presenza, tra l'altro, del ministro dell'Interno, Christophe Castaner, della collega responsabile per la Giustizia, Nicole Belloubet e della sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Cerimonie che si concluderanno a fine mattinata, con l'intervento delle associazioni vicine alle vittime, dopo un ultimo omaggio, con minuto di silenzio e corone di fiori dinanzi al Bataclan.