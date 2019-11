Maltempo: blackout in Austria

BOLZANO, 13 NOV - Il caos neve ha colpito anche la zona meridionale dell'Austria. Si registrano 60 cm di neve, a Heiligenblut addirittura quasi un metro. Sono migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. A Heiligenblut, come negli altri comuni della Mölltal, sono chiuse le scuole e gli asili. Gli scuolabus non riescono a circolare sulle strade innevate. Si registrano frane e smottamenti. Sull'autostrada dei Tauri problemi a causa di auto e tir senza attrezzatura invernale.