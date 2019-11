Bolivia: Morales verso il Messico

ASUNCION, 12 NOV - Il presidente dimissionario della Bolivia, Evo Morales, è in volo verso il Messico dopo che il velivolo militare messicano Gulfstream G 550, inviato a prelevarlo nel dipartimento di Cochabamba, ha fatto un lungo scalo tecnico in Paraguay. Lo riferisce il quotidiano Abc Color di Asuncion. Nella sua pagina online il giornale indica che l'aereo è giunto nell'aeroporto internazionale Silvio Pettirossi di Luque all'1,35 locale per ripartire poco prima delle 5 (le 9 italiane) dopo aver fatto rifornimento di combustibile. Secondo Edgar Melgarejo, direttore della Direzione nazionale dell'aeronautica civile (Dinac) paraguaiana, nel suo percorso di circa sette ore l'aereo attraverserà Paraguay, Brasile, Perù ed Ecuador prima di arrivare in Messico.