Ue, serve rapida de-escalation a Gaza

BRUXELLES, 12 NOV - "Questa mattina, Israele ha condotto un'operazione all'interno di Gaza per colpire un leader della Jihad islamica palestinese. In risposta sono stati lanciati missili da Gaza verso Israele. Il lancio di missili sulle popolazioni civili è totalmente inaccettabile e deve immediatamente cessare. Una rapida e completa de-escalation è ora necessaria per salvaguardare la vita e la sicurezza dei civili palestinesi e israeliani". Così il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue.