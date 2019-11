Ong, 6 morti in attentato Qamishli

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 NOV - Sale a sei morti e 22 feriti il bilancio del duplice attentato dinamitardo compiuto oggi nel nord-est della Siria e che ha preso di mira anche una chiesa caldea. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che riferisce che alcuni feriti sono in condizioni gravi e che il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi. L'agenzia governativa siriana Sana dal canto suo riferisce dell'uccisione di tre morti e del ferimento di 20 persone. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.