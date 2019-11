L'Ue: la Libia non è un porto sicuro

BRUXELLES, 11 NOV - "Abbiamo visto i report ma non abbiamo i dettagli e dunque non abbiamo nessun commento a riguardo da fare, e poi non posso commentare qualcosa che non è stato confermato, chiedete a Malta". Così la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva sul presunto accordo che Malta avrebbe negoziato con la Libia per un coordinamento tra le sue forze armate e la guardia costiera libica. Andreeva ha poi ribadito che la "Libia non è un porto sicuro".