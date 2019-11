Putin, furto fondi pubblici deve finire

MOSCA, 11 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un forte attacco contro l'appropriazione indebita di denaro pubblico in connessione agli investimenti statali nelle infrastrutture, prendendo spunto dal caso del nuovo cosmodromo di Vostochny, dove "sono stati rubati centinaia di milioni". "L'ho detto cento volte", ha tuonato Putin in un incontro con il governo. "Siate trasparenti, deve essere garantito l'uso corretto dei fondi assegnati all'acquisto di veicoli e attrezzature, dobbiamo raggiungere la piena trasparenza in questo settore: l'assegnazione dei fondi deve essere completamente trasparente su ogni livello di governance e su ogni tipo di spesa di bilancio", ha detto Putin sottolineando di aver detto le stesse cose di altri grandi progetti, tra cui Vostochny. "Diverse decine di procedimenti penali sono stati aperti, i tribunali hanno pronunciato sentenze e la gente è andata in prigione, ma le cose non sono ancora state messe in ordine", ha rimarcato Putin. Lo riporta Interfax.