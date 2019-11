Spagna: affluenza in calo alle 14, -3,6%

MADRID, 10 NOV - E' in calo l'affluenza in Spagna rispetto al voto dello scorso 28 aprile: alle 14 la partecipazione era del 37,83%, 3,6 punti percentuali in meno rispetto allo stesso dato della scorsa primavera. Lo scrive El Pais. Anche in Catalogna si è registrato un calo. Alle 14, infatti, nella regione autonoma era andato a votare il 40,6% degli aventi diritto, il 3% in meno rispetto alle elezioni del 28 aprile. Per il resto, nonostante la vigilia di tensione e l'annuncio di nuove agitazioni a partire da domani, la giornata elettorale in Catalogna si sta svolgendo in modo tranquillo. Secondo il quotidiano locale La Vanguardia, si sono verificati piccoli incidenti stamani prima dell'apertura dei seggi ma sono rientrati poco dopo.