Di Maio: Berlino un esempio sui migranti

BERLINO, 9 NOV - "Il nostro governo crede fermamente in un'Europa più forte. Insieme possiamo fronteggiare fenomeni importanti come quello delle migrazioni. A questo proposito voglio ringraziare la Germania che si mostra sempre disponibile" a ricollocare e a ridistribuire i migranti che sbarcano sulle coste italiane, "e risponde sempre per prima. La disponibilità della Germania sia da esempio per gli altri Paesi europei". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Berlino in conferenza stampa con l'omologo tedesco Heiko Maas.