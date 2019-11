HONG KONG, 8 NOV - Nuovi scontri in serata a Hong Kong, con alcuni manifestanti che hanno bloccando strade, appiccando incendi e vandalizzando alcune strutture di trasporto. Migliaia di persone sono scese in strada in aree come Causeway Bay, Mong Kok e Tuen Mun al calar della sera. Un gruppo ha distrutto l'ingresso della stazione della metropolitana di Mong Kok, danneggiato una cabina telefonica e alzato barricate. A Tuen Mun, manifestanti vestiti di nero hanno anche bloccato le strade e appiccato il fuoco in diversi punti. La stazione della metropolitana di Sha Tin è stata chiusa a causa degli atti di vandalismo.