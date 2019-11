Siria: raid russi Idlib, 3 civili uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 NOV - Almeno tre civili sono stati uccisi in raid aerei russi nella regione nord-occidentale siriana di Idlib, secondo concordanti fonti locali e media siriani. Dall'inizio dell'offensiva aerea e di terra russa e governativa siriana su Idlib alla fine di aprile scorso, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) sono 4389 le persone uccise: di queste 1.120 sono civili. E tra i civili 277 sono minori e 201 sono donne. (ANSAmed).