India: allarme smog torna a Delhi

NEW DELHI, 08 NOV - L'aria di New Delhi è tornata oggi a livelli preoccupanti di smog, dopo tre giorni di relativa diminuzione dell'inquinamento, grazie al vento. Le leggere piogge di ieri hanno aumentato l'umidità, facendo risalire l'indice di qualità dell'aria, che è stato descritto dal CPCB, il dipartimento di controllo dell'inquinamento, attorno al livello medio di 350. Il traffico in città continua ad essere a targhe alterne, con l'esclusione, tuttavia, dei taxi e degli autoricshaw, che circolano liberamente, come le motociclette. Tutti i cantieri sono bloccati, sine die, fino ad una nuova decisione dell'amministrazione della città; l'associazione dei costruttori ha lamentato in un comunicato il grave danno economico causato dallo stop a tempo indeterminato. Ieri il trasporto pubblico ha visto scendere in strada cento nuovo autobus, ma il numero di mezzi pubblici che circolano in città resta ancora enormemente sottodimensionato rispetto alla necessità.