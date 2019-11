Trump,Biden e figlio devono testimoniare

WASHINGTON, 7 NOV - Joe Biden e suo figlio Hunter dovrebbero testimoniare nell'ambito dell'indagine per impeachment: lo sostiene Donald Trump su Twitter. "Cosa ha fatto Hunter Biden per i soldi?, scrive riferendosi agli affari del figlio dell'ex vicepresidente in Ucraina. "Una buona domanda... Lui e Sleepy Joe devono testimoniare!", conclude il tycoon. I repubblicani alla camera potrebbero avanzare la richiesta di far comparire i Biden per una testimonianza, ma la maggioranza democratica ha il potere di veto. Diversa invece la situazione nell'altro ramo del Congresso dove sono i repubblicani in maggioranza e potrebbero costringere l'ex vicepresidente e il figlio a comparire se l'aula del Senato avvierà il processo per l'impeachment di Trump.