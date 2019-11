Cile: 10mila arresti durante le proteste

SANTIAGO DEL CILE, 07 NOV - Il direttore dei Carabineros del Cile, il generale Mario Rozas, ha confermato oltre 10.000 arresti durante le proteste sociali in corso dal 18 ottobre. Parlando alla Commissione per la Sicurezza dei cittadini della Camera bassa, il generale ha detto: "stiamo parlando di una situazione nel paese in cui hanno manifestato circa 3 milioni di persone, il che equivale a 55 volte lo Stadio Nazionale alla sua massima capacità". In questo contesto, ha aggiunto, "abbiamo arrestato più di 10.000 persone".