Wp, Trump chiese a Barr di scagionarlo

ROMA, 7 NOV - Donald Trump chiese al ministro della Giustizia William Barr di tenere una conferenza stampa per scagionarlo da qualsiasi atto illecito relativo alla sua telefonata con il presidente ucraino Voloymyr Zelensky, durante la quale avrebbe fatto pressioni sul leader chiedendogli di annunciare pubblicamente l'avvio di indagini contro i Biden: lo riporta il Washington Post sottolineando che Barr si rifiutò di accontentarlo. Il giornale cita consiglieri di Trump a conoscenza dei fatti e scrive che la richiesta arrivò verso il 25 settembre scorso, quando cioè la Casa Bianca rese pubblica la trascrizione della telefonata. Trump replica: "Non è vero che Bill Barr ha declinato la mia richiesta di parlare sull'Ucraina": "la storia del Fake Washington Post è una truffa con fonti anonime che non esistono". E aggiunge: "Leggete la trascrizione" della conversazione telefonica, "il Dipartimento di Giustizia ha già stabilito che si è trattato di una buona telefonata. Non c'e' la libertà di stampa".