Omicidio capo tribù, indios protestano

BRASILIA, 07 NOV - Indigeni dell'Amazzonia brasiliana si mobilitano oggi a Brasilia per ripudiare l'omicidio di Paulo Paulinho, un giovane capo tribù di etnia Guajajara, avvenuto la settimana scorsa presumibilmente per mano di alcuni taglialegna. Gruppi degli Stati di Parà e Amapà sono arrivati nella capitale federale per denunciare l'omicidio del 'Guardiano della Foresta', come vengono chiamati gli indios incaricati dalle comunità amazzoniche di difendere l'habitat naturale. Secondo Adi Spieza, del Consiglio missionario indigeno (Cimi), la vittima, la cui età stimata era di circa 20 anni, è stato ucciso venerdì scorso dopo un'imboscata nella terra indigena dell'Arariboria, una riserva situata nello stato di Maranhao. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro 'guardiano', Laercio Guajajara, nel frattempo dimesso dopo essere stato ricoverato in ospedale.