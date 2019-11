Amb. Israele, sgomento per scorta Segre

ROMA, 7 NOV - "Sgomento per la notizia della scorta alla senatrice Segre. A lei la nostra solidarietà e il ringraziamento per l'impegno contro l'odio razziale. Una sopravvissuta di 89 anni sotto scorta simboleggia il pericolo che corrono le comunità ebraiche ancora oggi in Europa. Apprezziamo lo sforzo delle autorità italiane nel combattere l'antisemitismo e invitiamo anche il governo italiano al recepimento della definizione di antisemitismo dell'IHRA. Un impegno preso dalla Camera dei Deputati e dal Presidente Conte." Così, su Twitter, Dror Eydar, Ambasciatore d'Israele in Italia.