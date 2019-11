Baghdadi: 'catturato anche figlio'

ISTANBUL, 7 NOV - "Insieme ad una moglie", la Turchia ha catturato anche un figlio del defunto leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi, il cui "Dna è stato confermato". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "La moglie era nelle nostre mani da un anno, un anno e mezzo", ha aggiunto il leader di Ankara, che ne ha però annunciato la cattura solo ieri. Il numero di familiari del defunto leader dell'Isis che sono stati catturati dalla Turchia è "vicino alla doppia cifra". Secondo il leader di Ankara, che ha parlato prima di partire per una visita in Ungheria, altri membri della "cerchia ristretta" di al Baghdadi starebbero cercando di entrare in Turchia per fuggire dalla Siria.