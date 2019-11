Iran: riavviato arricchimento uranio

TEHERAN, 7 NOV - Come preannunciato due giorni fa dal presidente Hassan Rohani, l'Iran ha ripreso stamane l'arricchimento dell'uranio nel suo sito di Fordo, vicino a Qom, a sud di Teheran. L'agenzia Irna riferisce che nelle prime ore di oggi, alla presenza degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), i tecnici iraniani hanno cominciato ad iniettare gas esafluoride di uranio nelle 1.044 centrifughe dell'impianto, che fino ad ora erano rimaste ferme in base all'accordo sul nucleare del 2015.